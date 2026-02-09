İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un kronik sorunu...

Megakent'te, haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde araç yoğunluğu oluştu.

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

YOĞUNLUK YÜZDE 87'YE ULAŞTI

Ana arter, cadde ve yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 87'ye ulaştı.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisi Topkapı istikameti ile Haramidere mevkisi Beylikdüzü yönünde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolunda Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğun trafik gözleniyor.

HEM AVRUPA HEM ANADOLU YÖNÜ KİTLENDİ

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda araçlar yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında her iki istikamette de yoğunluk yaşanıyor.