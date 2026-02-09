Aziz İhsan Aktaş davasında 8'inci duruşma görüldü

Türkiye'ni yakından takip ettiği dava...

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 7’si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 sanığın yargılandığı davada 33 sanık tutuklu bulunuyor.

Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 numaralı salonda görülüyor.

Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

9 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Daha önceki duruşmalarda Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı.

Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada aralarında Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edilmişti.

Duruşmanın üçüncü haftasında, Aktaş ile birlikte toplam 167 tutuksuz sanığın savunmalarına başlandı.

"PARA, HAK EDİŞ ÖDEMESİ OLARAK ALINDI"

Duruşmada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın talimatıyla, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e para teslim ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Tekin Sönmez savunmasında, "Özcan Zenger'den parayı Güngören civarından alırdım. Rüşvete aracılık suçunu kabul etmiyorum. Ben tanık olarak ifade verdim. Para, hak ediş ödemesi olarak alındı, rüşvet gibi bir durum olmadı" dedi.

"KENDİ RIZAMLA İFADE VERDİM"

Mahkeme heyeti savunma sırasında Tekin Sönmez'e davanın soruşturma aşamasında Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde temizlik işleri ihalesini alan Baki Nugay ile aynı gün adliyede ifade verme nedenini sordu. Bunun üzerine Sönmez, "Adliye henüz açılmadan, kendi rızamla ifade verdim.

Baki Nugay'ın o gün ifade vereceğinden haberim yoktu" dedi.

"AKTAŞ BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklardan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, şunları kaydetti:

Hastane sürecinin satış talimatlarını veren kişi, Rıza Akpolat'tır. Bu durumu Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik bilmektedir. Hiç kimse, baskı ile 460 milyon lira yatırım yapmaz. Benim baskı yaptığım iddiası tamamen yalandır. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz yalan söylemektedir. Nedense hep kendisine baskı yapılıyor ama nedense kendisi belediyeden uzaklaşmak yerine belediyede ihale alıyor. Satış süreçlerini yöneten kişi ben değilim. İhale surecini Ali Rıza Yılmaz ve Mustafa Mutlu yönetmiştir.



Evraklar, Mustafa Mutlu tarafından hazırlanmıştır. Ali Rıza Yılmaz, suçu benim üzerime atarak çelişkili ifadeler vermektedir. Benim, Mustafa Yılmaz ile aramadaki iletişimden ötürü, Ali Rıza Yılmaz ve Rıza Akpolat ile çok kez tartışma yaşıyordum. Aktaş'ın aldığı mal ve hizmetlerde fatura kesilmedi. Aziz İhsan Aktaş ile olan mesajlarımı mahkemeye sunacağım. Aziz İhsan Aktaş, beni rahatsız etmektedir. Aktaş, rüşvet verdiğini iddia ettiği tarihte, aramızdaki telefon aramalarının cevapsız çağrı olarak kayıtlarda olduğu görülecektir.



Aramalara dönüş olamadan nasıl rüşvet işlemi olabilir? Aktaş beni ölümle tehdit etti. Ben bu tehditlere boyun eğmediğim için iftiralara uğradım. Benim baskı ile ifade verdiğimi söylüyor bazı sanıklar. Rıza Akpolat'ın avukatları bana baskı kurmaya çalıştı. Kontrollü bir şekilde konuşmam gerektiği, talimatın Akpolat'tan geldiği söylendi. Bu olay Vatan Emniyette oldu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edilmesi için yarın saat 10.00'a ertelendi.