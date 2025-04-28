Abdulkadir Uraloğlu'ndan 'büyük depremde ulaşım' açıklaması

İHA

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalar peş peşe geliyor...

Bu kapsamda bir açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Bakan Uraloğlu, 75. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı’na katıldı.

KIT İMKANLARLA ZORLU BİR COĞRAFYADA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERE DİKKAT ÇEKTİ

Karayollarının köklerinin 1934’teki Şose ve Köprüler Reisliğine oradan Osmanlı’ya kadar uzandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, kıt imkanlarla zorlu bir coğrafyada gerçekleştirilen hizmetlerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

"BU MİRAS, BİR ÜLKENİN GELECEĞİNİ İNŞA ETME SORUMLULUĞUNU DA DEVRETTİ"

Cumhuriyetin ilk yıllarında 47 bin 80 kilometrelik yol ağıyla Ankara-İstanbul arasını 79 saatten 18 saate, Ankara-Samsun arasını ise 96 saatten 20 saate indiren bir dönüşüm yaşandığını anımsatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

İşte bu miras, bizlere sadece yollarımızın yapımını değil, bir ülkenin geleceğini inşa etme sorumluluğunu da devretti. Hepimiz bu mirası yüreğimizde taşıyarak her bir kilometre taşında daha iyiyi daha güzeli hedefledik. Geleceğin ihtiyaçlarını öngören, yüksek standartlarla hizmet sunan bir kurum olarak bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz. İşte bölge müdürleri toplantılarımız da sadece bürokratik bir mekanizma değil, bir yürek birliği bir dava ve hizmet sevdasını tazeleme buluşmasıdır.

"BURADA KURULAN BAĞLAR, ÜRETİLEN FİKİRLER, ÜLKEMİZİN KALKINMA YOLCULUĞUNA ÖRNEK OLUR"

Söz konusu toplantıların, kara yolculuk geleneğinin ruhunu yansıttığını kaydeden Uraloğlu, burada yol haritası çizdiklerini, tecrübe paylaşımı yaptıklarını, ortak akılla stratejik hedefleri şekillendirdiklerini belirtti.

Uraloğlu, "Burada kurulan bağlar, üretilen fikirler, ülkemizin kalkınma yolculuğuna örnek olur. Bu nedenle bir araya geldiğimiz bu salon, sadece bir toplantı mekânı değil, yolu sevenlerle yürüyenlerin, yokuşu anlayanlarla çıkanların, zorluğu ise gönülden bağlı olanların aştığı birlikteliğin ifadesidir." dedi.

KÖPRÜ, VİYADÜK VE TÜNEL UZUNLUKLARI

Otoyol ağını bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardıklarını belirten Bakan Uraloğlu, köprü ve viyadük uzunluğunun 311 kilometreden 799 kilometreye, tünel uzunluğunun ise 50 kilometreden 790 kilometreye yükseldiğini kaydetti.

Uraloğlu, "Eriştiğimiz köprü, viyadük ve tünel uzunluğu, uç uca eklendiğinde İstanbul’dan Iğdır’a uzanan bir mesafeye ulaşmış durumda." şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZE TOPLAMDA YILLIK 199 MİLYAR LİRA EKONOMİK KATKI SUNUYORUZ"

Bakan Uraloğlu, yatırımlar sayesinde 114 milyar 741 milyon lira iş gücü ve 84 milyar 263 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Ülkemize toplamda yıllık 199 milyar lira ekonomik katkı sunuyoruz. Bu miktar da neredeyse yılık yatırım harcamamız kadar. 5,27 milyon ton emisyon azaltımıyla da çevre dostu bir ulaşım ağı oluşturuyoruz. Bakın arkadaşlar bu başarılar, sadece taş, beton, asfalt, çelik değil; milletimizin refahı, geleceğimizin teminatıdır. Bu rakamlar da sadece istatistik değil; güvenli yolculuklar, kurtarılmış hayatlar, birleşmiş aileler, kavuşmuş sevenlerdir.

"MEGA PROJELER" DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Uraloğlu, kamu kaynaklarını özel sektörün dinamizmi ve uluslararası finansmanla buluşturarak risk paylaşımıyla dev projeler hayata geçirdiklerine dikkati çekerek sözlerine şu şekilde devam etti:

Mega projelerimiz, Türkiye’yi bölgesel ve küresel bir ulaşım merkezi yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray Asya ile Avrupa’yı dakikalar içinde birleştirdi. Osmangazi Köprüsü ülkemizin can damarlarından biri oldu. Kömürhan, Tohma, Beğendik, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Nissibi Köprüleri, yolculukları güvenli ve keyifli kıldı. Cankurtaran, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Salarha, Assos ve Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana Tünelleri, geçit vermez dağları dost yollara dönüştürdü.

Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve son olarak hizmete açılan Aydın-Denizli Otoyollarının, üretim merkezlerini limanlarla kesintisiz bağladığını da kaydeden Bakan Uraloğlu, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere birçok havalimanı, hızlı trenler ve metro hatları ile ulaşımın da yüzyılını tesis ettiklerini de ifade etti.

Söz konusu eserlerin çoğunun mühendislik ve estetiği buluşturarak uluslararası ödüllerle taçlandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin de dünya liderleri arasında yer aldığını bir kez daha kanıtladığını belirtti.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞIR PROJELER" VURGUSU

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı doğrultusunda, 2053’te otoyol ağını 38 bin 60 kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek şöyle dedi:

Türkiye Yüzyılı’na yakışır projelerle hizmet fırtınamızı sürdürüyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun İstanbul’a ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu’nu bu yıl 18 Mart’ta başlattık. Tamamlandığında İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım bir saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek ve Marmara Otoyol Ringi’nin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak. Böylece Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak.

"AFET VE ACİL DURUMLAR İÇİN DE ALTERNATİF YOL İNŞA ETMİŞ OLACAĞIZ"

Ankara-Kırıkkale- Delice Otoyolu’nda yapım çalışmalarını başlattıklarını belirten Bakan Uraloğlu, projenin Ankara’nın doğu ve kuzey koridoruna, buradan da Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine kesintisiz ulaşım ile kara yolu yük taşımacılığının ağırlığını hafifleteceğini ifade etti.

Antalya-Alanya Otoyolu’nun ise yaz aylarındaki yoğun talebi hızlı, konforlu ve güvenli şekilde karşılayacağını, başta turizm olmak üzere ticaret ve tarıma can suyu olacağını dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Ankara-İstanbul arasında ilerleyen dönemde mevcut yolların yetmeyeceğini öngörüyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu’nun bittiği Akyazı’dan Ankara’ya yeni bir yol yapmamız gerekecek. Planladığımız Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara-Niğde Otoyolu’na daha hızlı bağlantını tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için de alternatif yol da inşa etmiş olacağız.

"KARAYOLLARIMIZ, HAVALİMANLARIMIZ DA BU FELAKETİ HASARSIZ ATLATTI

Uraloğlu, 23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattığını belirterek "Bakanlığımız sorumluluğundaki karayollarımız, havalimanlarımız, tren ve metrolarımız, deniz yapılarımız da çok şükür bu felaketi hasarsız atlattı. Bu tablo, son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, deprem gerçeğini merkeze alarak başlattığımız seferberliğin sonucudur." diye konuştu.

1999’daki depreminin ardından, Türkiye’nin en önemli metropolü olan İstanbul’da, Marmara ve Ege bölgelerinde, deprem gibi afet durumlarında kullanılacak, dirençli alternatif karayolu koridorlarına ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığını anımsatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş kesimi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı, Marmara ve Ege bölgelerinin birbiri ile entegrasyonunu; Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu olmak üzere yeni karayolu projelerini hayata geçirerek mümkün hale getirdik. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerimizi çok şiddetli bir depremde bile ayakta kalarak hizmet sunabilecek şekilde tasarlayarak inşa ettik. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerimizi yine bunun bağlantı yollarını ve viyadüklerini sismik ve yapısal güçlendirme çalışmaları ile güçlendirdik.

"DEPREMDE HER TÜRLÜ ULAŞIM KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDAN AKSAMADAN YAPILABİLECEK"

Kuzey Marmara Otoyolu’nun da 2 bin 475 yıllık deprem döngüsündeki büyük depreme dahi dayanabilecek şekilde inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, "Bu şu anlama geliyor; olası büyük bir depremde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’ya her türlü ulaşım Kuzey Marmara Otoyolu’ndan aksamadan yapılabilecek inşallah. Yine Marmara denizinin altından geçen Avrasya ve Marmaray tünelleri de deprem yükleri, tsunami etkileri ve sıvılaşma gibi etkenler düşünülerek en son uluslararası standartlara göre inşa edildi." açıklamasında bulundu.

Projelerde en büyük deprem senaryolarını göz önüne alarak tasarım ve inşa işlerini yaptıklarının altını bir kez daha çizen Uraloğlu, şöyle dedi: