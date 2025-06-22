Abdulkadir Uraloğlu'ndan İBB operasyonlarına ilişkin yeni detaylar

27-29 Haziran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması beklenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İBB operasyonlarına ilişkin soruları da yanıtladı.

"Avrupa Birliği'nden finanse edilen bir metro projesi, finans kenti bağlayan bir metro projesi, üç tane büyük firmanın konsorsiyum olarak yürüttüğü proje için alınan büyük miktardaki kredinin işe kullanılmadığını okumuştum. Şaşırmıştım." diyen Bakan Uraloğlu, "Yani hem böyle bir şeyin işlem olarak yapılabilirliğini mümkün görmüyorum hem de hangi cesaretle, gerçekten nereye kullanıldı, o konuda bir bilgiye sahip değilim. Ama 60 milyon Euro'luk bir Avrupa Birliği kredisi gönderilen işe kullanılmadı. Gerçekten nereye gittiğini ben bilmiyorum ama böyle bir cesaret ilginç bir cesarettir" şeklinde konuştu.

"'YA BUNDA ABARTI VAR, ÇOK DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM' DEMİŞTİM"

İBB'ye yapılan operasyonlar sonrası aksayan işleri kendi insiyatifleriyle bakanlığın uhdesine almalarının mümkün olmadığını belirten Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak ilgilisinin talep etmesi durumunda bu söz konusu. Elbette talep ettiğinde biz orada nerede olmalıyızı mutlaka değerlendiririz. Ama şu ana kadar bize ulaşan bir talebin olmadığını söyleyebilirim. Bakın yine sizin arkadaşlarınızın basın mensuplarının haberlerinden ben şöyle bir şey okumuştum ve çok şaşırmıştım.



Avrupa Birliği'nden finanse edilen bir metro projesi, finans kenti bağlayan bir metro projesi, üç tane büyük firmanın konsorsiyum olarak yürüttüğü proje için alınan büyük miktardaki kredinin işe kullanılmadığını okumuştum. Şaşırmıştım. “Ya bunda abartı var. Çok doğru olduğunu düşünmüyorum” demiştim.

"'BURADA İŞ DURDU. BUNU LÜTFEN SİZ TESLİM ALIN' DEDİLER"

"O firmaların yetkilileri beni ziyaret ettiler. “Burada iş durdu. Hani bunu lütfen siz teslim alın” dediler. Ben de anlattım hani nasıl devralabileceğimizi. Dedim ki kredisi var zaten ve Mehmet Şimşek Bakanımız da 110 milyon Euro'luk son paketini de onayladı. 'Devam edin, niye durdunuz' dedim.

"60 MİLYON EURO'LUK BİR AVRUPA BİRLİĞİ KREDİSİ GÖNDERİLEN İŞE KULLANILMADI"