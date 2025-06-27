Abdulkadir Uraloğlu'ndan 'orta koridor' mesajı

İstanbul Kongre Merkezi'nde Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu Açılış Töreni düzenlendi.

Törende önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi küresel ticaretin vazgeçilmez merkezi olarak kılmak için bölgesel ve uluslararası işbirliklerini kararlılıkla güçlendirdiklerinin altını çizdi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR SÖZÜNÜZ SİZİ MAZLUM MİLLETLERİN SÖZCÜSÜ KONUMUNA TAŞIMIŞTIR"

Sayın Cumhurbaşkanım. Zatıalinizin teşrifiyle açılışını gerçekleştiğimiz bu forum, Türkiye'nin liderliğini dünyaya duyurmak için tarihi bir fırsattır. Türkiye'nin jeopolitik konumunu, tarihsel mirasını ve ekonomik dinamikleri ustalıkla kullanan liderliğiniz, uluslararası dinamikleri de şekillenmiştir.



Dünya 5'ten büyüktür sözünüz sizi mazlum milletlerin sözcüsü konumuna taşımıştır.

"TÜRKİYE JEOSTRATEJİK BİR GÜVEN ADASI HALİNE GELDİ"

Türkiye tarih boyunca Avrupa ile Asya arasında doğal bir köprü, Kafkaslardan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorunda adeta bir kavşak noktasıdır. Türkiye jeostratejik bir güven adası haline geldi.



Güçlü ve sağlam liderliğiniz uluslararası dinamikleri şekillendiren bir güç oldu. Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunuz, bu süreçteki tahıl koridorunun tesisi, İran-İsrail çatışmasının bir an önce bitirilmesi konusundaki diplomasiniz Türkiye'nin güven aktörü olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır. Türkiye'nin jeostratejik güven adası özelliğinden bahsetmemiz de doğru olanıdır.

"ULAŞTIRMA VE HABERLEŞMEDE 300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI HAYATA GEÇİRDİK"

2002 yılından bu yana ulaştırma ve haberleşmede 300 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdik.



Bu yatırımlarımız üretime 1 trilyon 65 milyar dolarlık bir katkı sağladı. Bölünmüş yol ağımız 6101 km'den 29 bin 701 km'ye yükselttik. Demiryolu ağını 11 bin km'den 14 bin km'ye yükselttik.



Havacılıkta merkezi bir konuma geldik. Denizcilik filomuz dünyada 11. sıraya yükseldi.

"KALBİ OLDUĞUMUZ ORTA KORİDOR, KÜRESEL TİCARETİN EN HIZLI YOLLARINDAN BİRİ"

Türkiye Avrasya lojistiğinde istikamet belirleyen merkezdir.



Kalbi olduğumuz Orta Koridor, küresel ticaretin en hızlı yollarından biri. Orta Koridor üzerinden 18 gün ulaşım süresi ileride 15 güne düşecektir.

"3 DENİZ GİRİŞİMİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜÇ HALİNE GELDİ"