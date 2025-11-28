Abdulkadir Uraloğlu'ndan 'sosyal medya' değerlendirmesi: Denetim mekanizmaları oluşturmayı hedefliyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Hakları Alt Komisyonu heyetiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bir araya geldi.

Önemli görüşmede, dijital platformlarda çocuklara yönelik risklerin azaltılması, çevrimiçi güvenlik, erişim kısıtlamaları ve dijital okuryazarlık konuları ele alındı.

SOSYAL MEDYANIN GENÇLER ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNE İŞARET ETTİ

Sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin getirilecek düzenlemelerle giderileceğinin sinyalini veren Bakan Uraloğlu, çocukları dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri tehditlerden korumanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu vurguladı.

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Siber zorbalığın, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılabilecekleri kapsamlı şekilde ele aldık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

"ÇOCUKLARIMIZIN SOSYAL MEDYAYA ERİŞİMİNDE EBEVEYN DENETİMİNİ SAĞLAMAYI ESAS ALAN ADIMLARI İSTİŞARE ETTİK"