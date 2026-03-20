Abdullah Gül: Hüzünlü bir bayram geçiriyoruz

İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutluyor...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı mesajı paylaştı.

İSLAM ÜLKELERİNDE YAŞANAN ACILARA DİKKAT ÇEKTİ

Gül yaptığı paylaşımında, Filistin ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının birçok bölgesinde yaşanan acılara dikkat çekti.

Gül, karanlık günlerin sona ermesi temennisinde bulunarak herkesin bayramını kutladı, Türkiye için de barış ve huzur dileğinde bulundu.

"HÜZÜNLÜ BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ"

İslam dünyasının birçok bölgesinde insanların zor günlerden geçtiğini vurgulayan Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Hüzünlü bir bayram geçiriyoruz. Başta Filistin ve İran halkları olmak üzere İslam Dünyası’nın birçok bölgesinde insanlar büyük acı içindeler. Bu karanlık günlerin son bulması duasıyla, herkesin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, ülkemizde barış ve huzur diliyorum.