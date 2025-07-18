Abdullah Gül, İngiltere Kralı Charles ile bir araya geldi

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevinden ayrıldıktan sonra kameralardan uzak bir profil ortaya koydu.

OXFORD ETKİNLİĞİNE KATILDI

Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve İslam dünyası üzerine akademik çalışmalar yürüten Oxford İslam Araştırmaları Merkezi (OCIS), 40. kuruluş yılını kutladı.

Merkezin Oxford’daki yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte dünyanın dört bir yanından akademisyenler, kanaat önderleri ve devlet temsilcileri bir araya geldi.

CHARLES İLE SOHBET ETTİ

Etkinliğe katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Kral Charles III ile ayaküstü sohbet etti.

Gül, aynı zamanda merkezin Mütevelli Heyeti toplantısına da iştirak etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Gül, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Eşimle birlikte, Kral III. Charles'ın da katıldığı Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl dönümü kutlamalarına katıldım ve Oxford'daki Mütevelli Heyeti toplantılarına iştirak ettim. Merkez, İslam dünyası ve bilimleri üzerine akademik çalışmalar ve araştırmaların yürütülmesine başarıyla katkıda bulunmaktadır.

KRAL CHARLES III, PRENSLİĞİ DÖNEMİNDEN BU YANA MERKEZE DESTEK VERİYOR

Kral Charles III, henüz Veliaht Prens olduğu dönemde OCIS’in kurulmasına destek olmuş ve merkezin inşasına da öncülük etmişti.

Oxford İslam Araştırmaları Merkezi, son 40 yılda İslam dünyası, kültürü ve bilimleri üzerine yaptığı akademik yayınlar ve düzenlediği uluslararası konferanslarla dünya çapında tanınırlık kazanmış durumda.