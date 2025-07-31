Abdullah Güler: Komisyon çalışmalarını basına kapalı yürütecek

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli adım...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili, AK Parti'nin komisyonda görev alacak 21 kişilik listesini TBMM Başkanlığı'na sunduğunu bildirdi.

KOMİSYONUN NİTELİKLERİNİ AÇIKLADI

Abdullah Güler, geçen hafta itibarıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere ve aynı zamanda grubu bulunmayan siyasi partilere gönderilen yazıyı anımsatarak, Meclis'te terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak komisyonda görev alacak milletvekilleriyle ilgili öneri talep edildiğini belirtti.

Güler, AK Parti grubunda 21 milletvekilinin, kurulacak komisyonda sayısal çokluğuyla beraber, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 10 milletvekili, DEM Parti 4 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi 4 milletvekili, İyi Parti 4 milletvekili, Yeniyol Grubu Partisi 3 milletvekili, İyi Parti ve Yeniyol'un 3 milletvekiliyle birlikte temsilinin sağlanmasının arzu edildiğini söyledi.

"KOMİSYON BASINA KAPALI OLACAK"

"Komisyonun basına açık olarak mı işleyecek?" sorusuna da yanıt veren Güler, TBMM’de kurulacak olan 'süreç komisyonu'nun çalışmalarını basına kapalı yürüteceğini söyledi.

Güler, "Basına kapalı, kendi özelinde bir çalışma yürütülecek. Bu bir ihtisas komisyonu gibi, kanun tekliflerinin görüşüldüğü bir alan değil. Komisyona mahrem bilgiler gelecek, bu nedenle basına kapalı çalışması uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

"AZİZ MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Güler, şöyle devam etti: