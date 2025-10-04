Abdullah Öcalan görüşmesinin ardından İmralı Heyeti'nden açıklama

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Meclis'te komisyon çalışmalarını sürdürürken DEM Partisi dün 3 kişilik bir heyetle İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan'la görüştü.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı Adası'nda dün Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

3 Ekim 2025 tarihinde İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile üç buçuk saate yakın süren bir görüşme gerçekleştirdik. Öcalan her zamanki gibi son derece moralli, sağlıklı ve özgüvenliydi. Bir yıl önce başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile ülkemizde çatışmasızlığın hüküm sürdüğünü ve büyük tehlikelerin önüne geçildiğini, bunda rol oynayan herkesin büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu belirtmiştir.

"MÜZAKERENİN TÜM İLİŞKİLERE HAKİM KILINMASINI ÖNERMİŞTİR"

Öcalan, 'Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır' diyerek, demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınmasını önermiştir.

"CUMHURİYETİN YENİ YÜZYILI BARIŞ VE DEMOKRASİ ÜZERİNE KURULMALI"