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Haber Merkezi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, çalışmalarına sahada devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla beraber olan Özdemir, son olarak teşkilatla bir araya geldi.

Özellikle gençlerin yoğun olduğu buluşmada Abdullah Özdemir, hem hizmet etmeye devam etmek hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçtireceklerinin sözünü verdi ve teşkilattan da söz aldı.

"SÖZ VERİYORUZ"

Teşkilata seslenen Abdullah Özdemir, şöyle konuştu:

İstanbul teşkilatları olarak milletin adamı, mazlumların sesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapmaya söz veriyoruz.

"DURMADAN, YORULMADAN ÇALIŞMAYA SÖZ VERİYORUZ"