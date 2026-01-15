Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma iptaline' açtığı karşı dava bugün görülecek

- Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılanmasına karşı açtığı dava bugün görülecek.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanmış ve İmamoğlu'nun 'resmi belgede sahtecilik' suçundan hapis cezası talep edilmişti.
- Ekrem İmamoğlu, iddianameye karşı davacı olarak iptal edilen diplomasının iadesi için İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması, sahte olduğu iddiasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmişti.
LİSANS DİPLOMASI İPTAL EDİLMİŞTİ
Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
KARŞI DAVA BUGÜN GÖRÜLECEK
Öte yandan açılan davaya karşı İmamoğlu'nun İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'ne açtığı davanın görülmesine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde devam edilecek.
Duruşmaya, 'yolsuzluk' ve 'casusluk' soruşturmalar kapsamında tutuklu davacı Ekrem İmamoğlu'nun beyanda bulunması bekleniyor.
12 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI
Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu, 12 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.
KARŞI DAVA AÇMIŞTI
Açılan davada, Ekrem İmamoğlu davacı olarak yer alıyor.