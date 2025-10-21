Abdullah Özdemir'den Özgür Özel'e tepki: Milletin iradesine uzanan hiçbir el başaramadı

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Sizi yargılayacağız" açıklamalarına tepki gösterdi.
- Özdemir, Özel'in söylemlerini "nefret ve intikam dili" olarak nitelendirerek, bunun eski vesayet anlayışını yansıttığını belirtti.
- "Milletin iradesine uzanan hiçbir el bugüne kadar başaramadı; bugünden sonra da asla başaramayacak," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.
Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye yönelik açıklamalarını “nefret ve intikam dili” olarak nitelendirdi.
"MİLLET KİMLERİN HANGİ SİCİLE SAHİP OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYOR"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylemlerinin eski vesayet anlayışını yansıttığını belirten Özdemir, “Bugün çıkıp ‘yargılayacağız’ diyenler, hırsızlıktan, rüşvetten, ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan belediye başkanlarını unutturabileceklerini sanıyorlar. Millet her şeyi görüyor, kimlerin hangi sicile sahip olduğunu çok iyi biliyor.” ifadelerini kullandı.
"MİLLETİN SEÇTİĞİ LİDERE UZANAN HİÇBİR EL BAŞARAMADI"
Abdullah Özdemir, paylaşımının devamında, “Milletin seçtiği lidere, milletin iradesine uzanan hiçbir el bugüne kadar başaramadı; bugünden sonra da asla başaramayacak.” sözleriyle Özgür Özel'e tepki gösterdi.
ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Kastamonu 39. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı ve tepki çeken açıklamaları şu şekilde:
Dün kamuoyuyla paylaşılan "Aziz İhsan Aktaş iddianamesi"ne tepki göstererek, “Hani 30 gün sonra birbirimizin yüzüne bakamıyorduk, hani ailelerimizin gözünün içine bakamayacaktık, hani ahtapot ortaya çıktığında insan içine çıkamayacaktık? İnsan içindeyiz, dostlarla, milletimizle birlikteyiz, meydanlarda, sokaktayız, canlı yayındayız. Arkadaşlarımız masumdur. İftiracısınız. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun iftiralarına. Düş milletin yakasından. Ya kanıtla ya özür dile, çek git. Al o beceriksiz oradan. Zulmetme artık. Dünkü iftiralar çöp olmuştur. Gelecekte de yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız.