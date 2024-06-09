Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım birbirlerine selam vermedi Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın katıldığı canlı yayından önce stüdyoda gerginlik yaşanan anların görüntüleri ortaya çıktı. Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı birbirlerine selam vermedi.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe'de seçim öncesi iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında dün milyonlarca kişinin takip ettiği bir program gerçekleşti.

Yayın sırasında Ali Koç, "Öncelikle ne oldu da son dakika buluşalım dediniz? Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi, herkes gelmiş. Programa 10 dakika geç başladık arkadaşları ayıramadık" diye konuştu.

Aziz Yıldırım ise "Boşver, hallederiz onları. Ya çıktılar dışarı boşver" karşılığını verdi.

Selamlaşmadılar

Yaşanan gerilim sırasında Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan ve Aziz Yıldırım'a yönelik açıklamalarıyla gündem yaratan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın stüdyoda olduğu görüldü.

Bir kenarda sandalyede oturan Ilıcalı ile yayına hazırlanan Yıldırım, gerginlik sırasında birbirlerini görmezden geldi.

Acun Ilıcalı dava açmıştı

Seçim sürecinde ikili arasında ipler oldukça gerilmişti. Birbirlerini sert iddialarla itham eden ikiliden Ilıcalı, konuyu yargıya taşımıştı.

Bu kapsamda Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı.