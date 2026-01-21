Şivan Perver ağlayarak ABD'ye seslendi: Bizi kullanıp attınız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye’de yeni dönem...

2026 yılının başlarında Şam hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında başlayan çatışmalarda, tarihi bir dönemece girildi.

Terör örgütü, Esad rejimi sayesinde gasp ve kontrol ettiği toprakların büyük kısmından çekilmek zorunda kaldı.

BARRACK: SDG'YE İHTİYACIMIZ KALMADI

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, çatışmaların ardından yaptığı açıklamada Kürtler için en büyük fırsatın Ahmed Şara yönetimiyle iş birliği olduğunu belirtti.

Barrack, "Bugün durum kökten değişti. Suriye'nin merkezi hükümeti IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona üye oldu. Bu durum da ABD-SDG ortaklığının varlık nedenini değiştirdi. SDG'nin sahadaki ana IŞİD karşıtı güç olma amacı miadını doldurdu. Artık Şam bu görevi yerine getirmekte istekli." ifadelerini kullandı.

ABD'YE YALVARDI

ABD’nin Suriye’de SDG’ye yönelik operasyonlara yeşil ışık yakmasının ardından Şivan Perver, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile ABD’ye ve eski Başkan Donald Trump’a gözyaşları içinde seslendi.

"BİZİ KULLANIP ATTINIZ"

Suriye’deki operasyonlara ilişkin olarak "Bizi kullanıp attınız" ifadelerini kullanan Perwer, ABD’ye bu operasyonlara izin vermemesi çağrısında bulundu.

"KÜRTLER TEHLİKE ALTINDA"

Şivan Perver paylaşımında şunları söyledi: