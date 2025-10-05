Adalet Bakanı Tunç'tan Sumud Filosu aktivistlerinin sağlık durumuna dair açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Türkiye'ye getirilen Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin sağlık muayenelerine ilişkin açıklama geldi.

"AKTİVİSTLERİN FİZİKSEL VE RUHSAL DURUMLARI TİTİZLİKLE İNCELENMİŞTİR"

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulmalarının ardından İstanbul’a ulaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımızın ve çeşitli ülkelerden aktivistlerin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki sağlık muayeneleri tamamlanmıştır. Aralarında adli tıp ve psikiyatri uzmanları ile dahiliye, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, aile hekimliği, göz hastalıkları, ortopedi-travmatoloji ve nöroloji uzmanlarından oluşan 100 kişilik bir heyet tarafından gerçekleştirilen muayenelerde, aktivistlerin fiziksel ve ruhsal durumları titizlikle incelenmiştir"

"SÜREÇ İLGİLİ MAKAMLARIMIZCA HASSASİYETLE YÜRÜTÜLMEKTEDİ"

Bakan Tunç aktivistlerin ifadelerinin alındığını ve sürecin devam ettiğini belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizle birlikte Tunus, Ürdün, İngiltere, Moritanya ve Fas vatandaşlarından oluşan aktivistlerin tamamından gerekli tahliller için örnekler alınmış, ilave tıbbi şikayeti olanlar ve sağlık sorunu bulunanlar ise sağlık kurumlarına sevk edilmiştir. Muayenelerin ardından Cumhuriyet savcıları tarafından ifadeler alınmış olup, süreç ilgili makamlarımızca hassasiyetle yürütülmektedir"

KÜRESEL SUMUD FİLOSU AKTİVİSTLERİNİN ADLİ TIP KURUMUNDAKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına otobüslerle getirilen aktivistlerden Türk olanlar burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bilgi sahibi olarak ifade verdi.

Türk vatandaşı olmayan aktivistlerden bazılarının da suçun uluslararası suç kapsamında kalması nedeniyle isteğe bağlı olarak ifadelerine başvuruldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadeleri alınan aktivistler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Başkanlığından ayrıldı.

Evleri İstanbul'da olan aktivistlerin ailelerinin yanına döndüğü, burada kalacak yeri olmayanların da İstanbul Valiliğinin ayarladığı otellerde konaklayacağı öğrenildi.

Bu arada, kontrolün ardından durumları takip edilmek üzere hastaneye sevk edilen 1'i Türk 6 kişiden 2'si taburcu edildi.