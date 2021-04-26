Adalet Bakanlığı: Biden'ın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yok

Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'soykırım' açıklamasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına bir tepki de Adalet Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, Biden'ın açıklamalarının hukuki bir karşılığının olmadığını belirtti.

Açıklamanın devamında ise "Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır." denildi.

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