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    Adalet Bakanlığı: Biden'ın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yok

    Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'soykırım' açıklamasına tepki gösterdi.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 10:23
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    Adalet Bakanlığı: Biden'ın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yok

    ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına bir tepki de Adalet Bakanlığı'ndan geldi.

    Bakanlık, Biden'ın açıklamalarının hukuki bir karşılığının olmadığını belirtti.

    Açıklamanın devamında ise "Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır." denildi.

    AYRINTILAR GELECEK...

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