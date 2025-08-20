Abone ol: Google News

Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni

İBB Borsası iddialarına adı karıştığı için AK Parti'nin disipline sevk ettiği Avukat Mücahit Birinci için Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni çıktı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 09:14
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'İBB Borsası' iddiaları ortaya atıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'İN 2 MİLYON DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasında bulunarak tutuklu iş insanı Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasında geçen konuşmayı paylaşarak Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğine dikkat çekti.

Bu açıklamalar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

AK Parti'nin disipline sevk ettiği MKYK üyesi Avukat Mücahit Birinci de, AK Parti üyeliğinden istifa etti.

Konu adli makamlara intikal ederken Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni verildi.

Özgür Özel'in dosyası yine boş çıktı: Avukat görüşmesini anlattı Özgür Özel'in dosyası yine boş çıktı: Avukat görüşmesini anlattı
Özgür Özel'in açıklamaları sonrası Mücahit Birinci ve Nedim Şener arasında küfürlü kavga çıktı Özgür Özel'in açıklamaları sonrası Mücahit Birinci ve Nedim Şener arasında küfürlü kavga çıktı
Mücahit Birinci hakkında AK Parti’den kesin ihraç istemi: Disipline sevk edildi Mücahit Birinci hakkında AK Parti’den kesin ihraç istemi: Disipline sevk edildi

Gündem Haberleri