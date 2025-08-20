İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'İBB Borsası' iddiaları ortaya atıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'İN 2 MİLYON DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasında bulunarak tutuklu iş insanı Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasında geçen konuşmayı paylaşarak Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğine dikkat çekti.

Bu açıklamalar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

AK Parti'nin disipline sevk ettiği MKYK üyesi Avukat Mücahit Birinci de, AK Parti üyeliğinden istifa etti.

Konu adli makamlara intikal ederken Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni verildi.