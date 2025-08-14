Özgür Özel'in dosyası yine boş çıktı: Avukat görüşmesini anlattı

CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını ortaya çıkartan soruşturmalar devam ediyor.

İBB soruşturmasında ise itirafçılar art arda pislikleri ortaya döküyor.

CHP'nin ayarlarını bozan bu gelişmelerden sonra dün partisinin düzenlediği mitingde bugün öğlen 12.00'yi işaret ederek çok önemli bir duyuru yapacağını belirten Özgür Özel, yine beklentilerin uzağında kaldı.

BEKLENTİLER YİNE BOŞA ÇIKTI

AK Parti'yi zor durumda bırakacağını iddia ettiği gelişmeyi aktaran Özel'in dosyasından, avukat-müvekkil görüşmesi çıktı.

Özel, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki ile görüşen avukat Mücahit Birinci'nin yalan ifade vermeye zorladığını iddia etti.

"MURAT KAPKİ'Yİ ZİYARET ETMİŞ ÖNÜNE İFADE TUTANAĞI KOYMUŞ"

Özel, şunları söyledi:

"Bir avukat, İBB soruşturması kapsamında tutuklu olan iş insanı Murat Kapki’ye gider. Kapki kamu kurumlarına da iş yapan büyük bir şirketin sahibidir. Defalarca itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlıktan da yararlanmış ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği için içeride tutulan birisidir.

Bu kişiye AK Parti’nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci adlı avukat arkadaş gider.

Bu giden arkadaş Kapki ile konuşur ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup. 'Bunu imzalayacaksın üzerine de 2 milyon dolar vereceksin buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin.'"

BALYA BALYA PARALARA, BAKLAVA KUTULARINA DEĞİNEMEDİ

12.00'yi bekleyin diyerek beklentilerin uzağında kalan Özel, İBB soruşturması kapsamında ortaya çıkan balya balya paraları, baklava kutusundan çıkan euroları hiç gündemine almadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özgür Özel'in iddialarının hemen ardından ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Savcılık iddialara ilişkin soruşturma başlattı.