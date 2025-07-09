Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında da süreç, Adana ve Adıyaman'a kadar uzandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmanın son ayağı Adana'da, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gebze'de gözaltına alınan Zeydan Karalar, İstanbul'a getirildi ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Kontrol sırasında çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Akabinde tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen ve dün tutuklanan Karalar ile ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı'nın resmi hesabından uzaklaştırma kararına ilişkin açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'da bazı belediyelere, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerinin organize edildiği ve bazı kişilerin ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İTİRAFÇI OLDU

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve 30 Nisan 2025'te ilk etkin pişmanlık ifadesini veren Aktaş, daha sonra "İfademe eklemek istediklerim var." diyerek 11 Mayıs 2025'te ikinci ifadesini vermişti.

Aktaş, ifadesinde, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını belirtmişti.

Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı kişiler hakkında verdiği ifadenin ardından yaptığı tespitlerde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı vermişti.

Aktaş'ın cezaevinden çıkmak için iki kez verdiği etkin pişmanlık ifadesi nedeniyle Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanları ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İsfalt Genel Müdürü gözaltına tutuklanmıştı.

İFADESİNDE HANGİ BİLGİLERE YER VERDİ

Aktaş ifadesinde, ihale aldığı belediyelerin başkanlarına para verdiğini, 2024 yerel seçimlerinde adayların seçim çalışmalarında kullanılması için de araç vermeye zorlandığını ileri sürmüştü.

Aktaş'ın verdiği ikinci ifadesinde ise "Belediye araçlarının kullanması gereken benzin, mazot ihalesini kazanan Elif LPG belediyeden alacaklıydı. Belediye, borçlarını ödemek yerine Başkan Rıza Akpolat'ın talimatıyla Etiler Tıp Merkezi'ni değerinin üzerinde fiyatla satın aldırdı." demişti.

İTİRAF SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

Aziz İhsan Aktaş'ın itirafı sonrası düğmeye basıldı...

Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.