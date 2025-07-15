Adana'da 18 Temmuz'da belediye başkan vekili seçilecek

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı C'ın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.
18 TEMMUZ'DA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLECEK
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 14.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda toplanması valiliğimizce uygun görülmüştür.