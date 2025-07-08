İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında süreç işliyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİP, İSTANBUL'A GETİRİLDİ

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sağlık kontrolüne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturmasında Gebze'de gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul'a getirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Karalar, ardından emniyete götürüldü.

Adana büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında akşam saatlerinde son dakika gelişmesi yaşandı.

TUTUKLANDI

Adana büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.

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