Adana'da 20 bin liraya çoban bulunmuyor: Bu dağların son temsilcisiyiz Sonbahar hazırlığına geçen binlerce koyun ve keçiye bakan göçerlerin dönüş yolculuğu başlarken, 15-20 bin lira maaşla çoban bulamadıklarını belirten göçerler dağların son temsilcisi olduklarını ifade etti.

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İHA

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Tarla ve bahçe işleri artarken ilkbahar ve yaz mevsimlerinde çiftçi ve besiciler için çalışacak işçi bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor.

Özellikle kentlere göç artarken besicilerin en büyük problemi çalışacak çoban bulmak.

Adana'nın Feke ilçesinde 1700 rakımda hayvancılık yapan göçerler, sonbahar hazırlıklarına başladı.

"Asgari ücrete, günlük yevmiye ile gidip çalışıyorlar"

Zorlu bir mesai sürdüren göçerler, mesleğin son temsilcileri olma yolunda ilerlediklerini ifade ederek çoban bulamadıklarına ve üretimin sürmesi gerektiğine değindi.

Göçer İsmail Özcan, her yıl mayıs ayında hayvanları ile birlikte 15 günlük göç yolculuğu yaparak yaylaya çıktıklarını, sonbaharda ise dönüşe geçtiklerini anlatarak, "Bu dağların son temsilcisiyiz. Asgari ücrete, günlük yevmiye ile gidip çalışıyorlar ama gelip 15-20 bin TL maaşla çobanlık yapacak kimse bulamıyorum." dedi.

"15-20 bin TL maaşla çobanlık yapacak kimse bulamıyorum"

Mesleğin gün geçtikçe tükendiğini ve son göçer temsilcileri olduğunu ifade eden Özcan, şunları ifade etti:

Bu işi bizden sonra yapacak yok. Bittik bitiyoruz. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanım var. Kozan sıcağından hayvanlarımızı buraya getiriyoruz ve 1700 rakımda Toroslar'da üretmeye devam ediyoruz.



Toroslar'da ateşi yakan son göçeriz. Dağlarda 5 bin koyun vardı şimdi bin koyun var. 10 çadırdık, 2 çadıra düştük. Asgari ücrete, günlük yevmiye ile gidip çalışıyorlar ama gelip 15-20 bin TL maaşla çobanlık yapacak kimse bulamıyorum.



Zaman da yok adam da yok. Akşam koyun yayarız sabah 8’de geri geliriz. Dağlarda yatarız, hayvancılık şartları zor. Kurt gelmesin diye sabaha kadar ışık tutarız. Zorlu bir mesai.

"Hayvanlarımızın yemeklerini hazırlıyoruz"

Hayvancılık yapan Hatice Özcan ise severek bu işi yaptıklarını belirterek, “Hayvanlarımızın yemeklerini hazırlıyoruz sütten peynir yoğurt yapıyoruz. Kendi ürünlerimizi ekiyoruz." diyerek zorlu mesaisini aktardı.