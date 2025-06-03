Adana'da 4 boynuzlu koçlar kurban pazarlarının gözdesi oldu

İHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Adana'da kurbanlık pazarlarında hareketlilik artmaya başladı.

Kurbanlık koyun veya keçi almak için pazarlara gelenler, pazarlıklarını yapıp bütçelerine uygun kurbanlıkları satın alıyor.

4 BOYNUZLU KOÇLAR İLGİ ODAĞI

Kentte uzun yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ercan Şimşek, pazara getirdiği 4 boynuzu 4 koçu 20 ila 25 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarttı.

"BU HAYVANLARIN ETİ ÇOK LEZZETLİ"

Uzun yıllardır Kozan ve Aladağ ilçelerinde 4 boynuzlu koyun beslediğini anlatan Şimşek, "Bu 4 boynuzlu hayvanlar hep dağda yetiştiler. Yıllar önce dağda çiftleşen hayvanların ırkından geliyor bunlar. 30 yıldır böyle hayvanlar besliyoruz. 4 boynuzlulardan en büyüğü 15 yaşında. 20 yaşına kadar yaşıyor bu hayvanlar. Eti çok lezzetlidir. Çok kaliteli bir ettir. Şu anda 80-90 kilogram geliyor ve 25 bin liradan satılıyor" dedi.

"BİLMEDİĞİM BİR IRK"

Kurban pazarına gelip 4 boynuzlu koçları gören Murat Aydın, "4 boynuzlu koç ilk kez gördüm. Şaşırdım, şaşırmamak elde değil. Ben 4 boynuzlu almam. Hem fiyat olarak pahalı hem de bilmediğim bir ırk" diye konuştu