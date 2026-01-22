Enver Aysever'in avukatından Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Çekmeköy mitinginde yaptığı konuşmada, tutuklu bulunan Gazeteci Enver Aysever’in yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddiasını yalanlamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL: BİR KARIŞ YALAN YAZDI, BİR KELİMESİ DOĞRU DEĞİL

Özel şöyle demişti:

“Yok efendim Silivri’de Ekrem Başkan gazeteciyi görmüş. Doğrusunu herkesten dinledik, zaten mümkün değil metrelerce öteden. Geçmiş olsun, sağ ol başkanım; bir karış yalan yazdı. Ben gittim, içeri girmiş gazeteci kardeşim, geçmiş olsun dedim, ziyaret ettim; bir karış yalan yazdı, bir kelimesi doğru değil. Şimdi bu uçak yalanından ne haysiyet cellatlıkları yaptılar.”

"MÜVEKKİLİM YÜZÜNE KARŞI, 'SAYIN GENEL BAŞKAN, KORKARIM Kİ YER DEĞİŞTİRECEĞİZ' DEDİ"

Özel’in açıklamasına Enver Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz’dan yanıt geldi.

Dilbaz şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilim Sayın Enver Aysever’in vekili olarak, kendisinin bilgisi ve talimatı üzerine bu açıklamayı yapma zaruriyeti doğmuştur.



Müvekkilim; içeride Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında “Ben hırsızın elini sıkmam”ifadesini kullandığını, Ziyaret sırasında ise Sayın Özgür Özel’e hitaben

“Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz,

Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz” sözlerini açıkça ve yüz yüze söylediğini tarafıma net biçimde beyan etmiştir. Bugün kürsüden bu beyanların inkâr edilmesi, bir kişi tartışması değil; siyasette doğruluk, tanıklık ve etik sorunudur.

"BUGÜN MESELE, ÜLKESİNİ SOYANLARLA, ÜLKESİNİ SEVENLERİN KAVGASIDIR"

Müvekkilim, içeride de dışarıda da hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğini özellikle vurgulamaktadır.

Çünkü bugün mesele artık kişiler ya da partiler değil;

ülkesini soyanlarla, ülkesini sevenlerin kavgasıdır.



Müvekkilime göre; hırsızın partisi olmaz.

Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur.

Ve hırsızlık, bu ülke için açık bir beka sorunudur.



Bu nedenle bu mücadele bir tercih değil, bir zorunluluktur.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı, Atatürk’ün mirasıdır.

Bu makam; gerçeği inkâr ederek, tanıkları yok sayarak, “olmamış” diyerek korunamaz.



Müvekkilim, söylediği sözlerin arkasındadır.

Bugün yapılan, bir kişiyi değil; siyasette dürüstlük ilkesini yalanlamaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, cezaevine yeni gelen gazeteci Enver Aysever’e geçmiş olsun dileğinde bulunmak istedi.

Ancak Aysever’in, İmamoğlu’nun uzattığı eli “Çek kirli elini, hırsızların elini sıkmam” diyerek geri çevirdiği öne sürüldü. Söz konusu iddia, avukat Yiğit Akalın tarafından yalanlandı.

Akalın, cezaevinde böyle bir diyalog yaşanmadığını iddia etti.

Ancak Enver Aysver’in avukatı Mikayil Dilbaz ise iddianın doğru olduğunu müvekkili Aysever’e dayandırdı.