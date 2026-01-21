Yıldız Tilbe'den Gazze'ye 300 bin dolarlık yardım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya bir soykırıma tanıklık etti...

İsrail ordusunun tam abluka altına aldığı Gazze'de, Filistinliler iki yılı aşkın süredir bombardıman altında hayat mücadelesine devam ediyor.

İsrail'in yerinden ettiği Filistinliler, soğuğa dayanıksız basit çadırlarda kışı atlatmaya çalışıyor.

Gazze'ye yaptığı yardımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Filistinlilere yeni bir yardım eli uzattı.

İKİ ÇADIR KENT İÇİN 300 BİN DOLAR BAĞIŞLADI

Tilbe, Gazze’de tam teşekküllü iki çadır kent kurulması amacıyla 300 bin dolar bağış yaptı.

GAZZE YARARINA KONSER DE DÜZENLEYECEK

Ayrıca, Tilbe'nin çadırkentlerdeki Filistinli ailelerin yemek ihtiyacını karşılamak üzere Gazze yararına konser düzenleyeceği de öğrenildi.

"HER ŞEY ALLAH RIZASI İÇİN OLSUN"

Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla bağışta bulunan Tilbe, "Her şey Allah rızası için olsun. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.