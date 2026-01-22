Bilal Hancı'nın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı: Kokain kullandım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan operasyonlar çerçevesinde toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı da gözaltına alınan isimler arasındaydı.

"AMSTERDAM'DA KOKAİN KULLANDIM"

Bilal Hancı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi verilirken Hancı'nın, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

Ensonhaber Haber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre Bilal Hancı ifadesinde şunları söyledi:

“2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Amsterdam'da kok*in ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu maddeye başladım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim."

Dosyada adı geçen Kasım Garipoğlu’nu tanımadığını belirten Bilal Hancı, “Bu şahsı hiç görmedim. Evine gitmedim, herhangi bir organizasyonuna katılmadım” dedi.

"TÜRKİYE'DE BU MADDEYİ ARKADAŞ ORTAMLARINDAN TEMİN EDİYORDUM"

Uyuşturucuyu nasıl temin ettiğini de aktaran Hancı, “Türkiye'de bu maddeyi arkadaş ortamlarından temin ediyordum. Şu anda bu isimleri hatırlayamıyorum ancak hatırladığım zaman savcılığınıza sunabilirim. Kok*inden başka herhangi bir madde de kullanmadım” dedi.

Hancı, dosya kapsamında ifadesi alınan B.B.Y.’nin kendisi hakkındaki “birlikte uyuşturucu kullandık ve birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşadık” iddialarına da yanıt verdi.

"GRUP SEKS İDDİASI KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

Bilal Hancı şunları söyledi:

“Fashion TV'nin güzellik yarışmasının düzenlendiği gala gecesinden sonra bu şahsın Etiler'de bulunan ve ismini bilmediğim ikametine yalnızca ikimiz gittik. Yanımda uyuşturucu yoktu. Ben onun evine gittiğimde orada zaten kok*in olduğunu gördüm. Ben de kullandığım için bana ikram etti ve birlikte kok*in maddesini kullandık. Cinsel birliktelik yaşanmadı. Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Grup seks iddiası kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey yapmadım. Olaydan dolayı pişmanım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Psikolojik olarak iyi durumda değilim.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da bulunuyor.

Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklu isimler arasında. Mahkeme son olarak bu kişilerin mal varlıklarına el koydu.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün sonuçları ise negatif olarak kayda geçti.