Adana’da 5 kişilik ailenin evini kundaklayan şüpheli tutuklandı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde motosikletle gelen iki kişi, Ali ve Meryem Artış çiftinin yaşadığı evin penceresinden içeri molotofkokteyli attı.

O sırada evde uyuyan çift ve 3 çocukları büyük panik yaşadı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

‘2 MİLYON LİRA VERMEDİK DİYE EVİMİZİ YAKTI’

Olay sonrası konuşan aile, evi kundaklayan kişinin, daha önce birlikte iş yaptıkları ve sonradan aralarında husumet oluşan akrabaları A.A. olduğunu öne sürdü.

Çift, A.A.’nın kendilerinden 2 milyon lira istediğini, vermeyince de evi yaktığını iddia etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE TUTUKLANDI

İddialar üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.