Adana’da fuarda satılan 240 kilo bozuk gıda imha edildi

İHA

Adana’nın Çukurova ilçesinde kurulan Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’nda satılan gıdalara dair bakanlığa düşük fiyatlı ve kalitesiz ürün ihbarı yapıldı.

İhbar, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ulaştırıldı.

Bunun üzerine Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, fuarda resmi denetim gerçekleştirdi.

HİJYEN KURALLARINA UYMAYAN GIDALAR TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde, iki ayrı işletmenin gıda ürünlerini 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine aykırı şekilde satışa sunduğu belirlendi.

Satışa çıkarılan bazı gıdaların hijyen koşullarına uymadığı, bozulduğu, kokuştuğu ve etiketlerinin tüketiciyi yanıltıcı bilgiler içerdiği tespit edildi.

170 KİLO SÜT ÜRÜNÜ, 70 KİLO ET ÜRÜNÜ İMHA EDİLDİ

Söz konusu iki işletmeden toplanan toplam 240 kilo gıda maddesinin 170 kilosunu süt ürünleri tereyağı, kaşar peyniri ve tulum peyniri oluşturdu.

Kalan 70 kilosunun ise et ürünleri sucuk ve sucuk dönerden oluştuğu bildirildi.

Bu ürünler gıda mevzuatına aykırılık taşıdığı gerekçesiyle toplanarak imha edildi.

İşletmeler hakkında da idari yaptırım uygulandı.

ÜRÜNLERDEN NUMUNE ALINDI

Denetim kapsamında fuarda satışa sunulan tereyağı ve sucuk ürünlerinden ayrıca numuneler alındı.

Bu numunelerin analiz süreci başlatıldı.

Analiz sonuçlarında mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, ilgili firmalara ek idari yaptırımların uygulanacağı açıklandı.

DENETİMLER FUAR BOYUNCA SÜRECEK

Vatandaşların sağlığının korunması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi amacıyla fuar etkinliği süresince denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, benzer denetimlerin sadece fuarlar değil, tüm satış alanlarında da devam edeceğini vurguladı.