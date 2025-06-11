Adana'da kamyona çarpan tır zincirleme kazaya sebep oldu

İHA

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir tırın neden olduğu zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kazada tır yol kenarındaki narenciye bahçesine devrilirken, sürücü araçta sıkışarak mahsur kaldı.

TIR KAMYONA ÇARPTI

Kozan yönüne seyir halinde olan Abdullah K. yönetimindeki tır, önünde ilerleyen Selami T. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon da önündeki iki otomobile çarptı.

BAHÇEYE SAVRULAN TIR DEVRİLDİ

Zincirleme kazanın ardından tır, yol kenarındaki narenciye bahçesine savrularak devrildi.

Tırın sürücüsü Abdullah K. araç içinde sıkıştı.

Olay yerine Kozan Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

Yoğun çabayla çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle karayolunda bir süre trafik aksarken, tırın devrilmesi sonucu narenciye ağaçlarında da maddi zarar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.