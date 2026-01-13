AK Parti, İstanbul'un sıkıntılarına dikkat çekti

- AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, şehrin sorunlarına dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
- Başkan Abdullah Özdemir, İstanbul'un yönetilemediğini belirtti.
- Şehrin dört bir yanına sorunları gösteren reklam panoları yerleştirildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'da yaşanan sıkıntılar giderek artıyor.
Vatandaşın çilesi son bulmuyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, megakentin sorunlarına ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımda İstanbulluların sıkıntılara dikkat çekildi.
"İSTANBUL YÖNETİLMİYOR"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de konuya ilişkin, "İstanbul yönetilmiyor. İstanbul’u yönetemiyorlar. Senin hayatından gidiyor" paylaşımında bulundu.
SIKINTILAR GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Öte yandan, kampanya kapsamında İstanbul'un dört bir yanına yaşanan sıkıntıları gözler önüne seren reklam panoları da yerleştirildi.