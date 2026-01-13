Abone ol: Google News

AK Parti, İstanbul'un sıkıntılarına dikkat çekti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın megakentin sorunlarına ilişkin yaptığı paylaşımda İstanbulluların yaşadığı sıkıntılar gözler önüne serildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 23:22
  • AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, şehrin sorunlarına dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
  • Başkan Abdullah Özdemir, İstanbul'un yönetilemediğini belirtti.
  • Şehrin dört bir yanına sorunları gösteren reklam panoları yerleştirildi.

İstanbul'da yaşanan sıkıntılar giderek artıyor.

Vatandaşın çilesi son bulmuyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, megakentin sorunlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda İstanbulluların sıkıntılara dikkat çekildi.

"İSTANBUL YÖNETİLMİYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de konuya ilişkin, "İstanbul yönetilmiyor. İstanbul’u yönetemiyorlar. Senin hayatından gidiyor" paylaşımında bulundu.

SIKINTILAR GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Öte yandan, kampanya kapsamında İstanbul'un dört bir yanına yaşanan sıkıntıları gözler önüne seren reklam panoları da yerleştirildi.

Gündem Haberleri