Adana'da otobüs duraklarındaki klimaların iptal edilmesi vatandaşları isyan ettirdi

Adana'da vatandaşlardan belediyeye klima tepkisi...

Kentte 2013 yılında güneş enerjisiyle çalışan klimalı otobüs durakları toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşların kullanımına sunuldu.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ İŞGALİ SONRASI KLİMALAR KAPATILDI

Yıllar boyu hizmet veren otobüs durakları, son dönemlerde evsizler ve madde bağımlılarının mekanı haline geldi.

Hal böyle olunca Adana Büyükşehir Belediyesi de klimaları iptal edip, durakları atıl halde bıraktı.

DURAKLARDA BEKLEMEK İMKANSIZ

Yıllarca sıcak yaz günlerinde serin bir şekilde otobüs bekleyen Adanalılar, artık gün içerisinde 40 dereceyi aşan sıcağa rağmen ağaç gölgelerinde otobüs beklemek zorunda kaldı.

Öte yandan, duraklarda klimalar çalışmadığı için içleri de kötü kokudan geçilmiyor.

Vatandaşlar ise bu durumdan dert yanıyor.

"KOKUDAN GİREMİYORUM"

İnönü Parkı'nda otobüs bekleyen Çetin İnce, "Durakların bakımları yapılmıyor. Akşamları evsizlerin yatak yeri oluyor. İçeride evsizlerin yastığını, yorganını bulursunuz.

Düşünce güzel ancak kullanım sıfır. Gidip içeride oturmayı bilirim ancak kokudan giremiyorum. Allah'tan burada oturma yeri var." dedi.

"BAZEN EKRANLAR DA BOZUK OLUYOR"

Otobüs bekleyen Fethiye Göl, "Klimalı duraklar nerede, niye çalışmıyor? Ben yaşlı bir kadınım, eskiden durakta serinliyordum.

Bazen ekranlar da bozuk oluyor. Bu durakları en güzel şekilde yapsınlar. Led ekranları düzeltsinler. Klimalar çalışsın, bakımı yapılsın." diye konuştu.

"BURAYA ÖNLEM ALINMALI"

Vatandaşlardan Cumali Serçe de, "Bizler mağdur oluyoruz. İnsanlar klimalı durakta otursa daha iyi. Buraya önlem alınmalı ve sık sık kontrol edilmeli.

İnsanlar kapıyı açık bırakıp gidiyor. Kontrol olsa burası buz gibi olur." ifadelerini kullandı.