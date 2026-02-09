Adana'da taşan lağımlar ve kötü koku mahalleliyi canından bezdirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kumlugül Sokak sakinleri, bir süredir devam eden ve çözüme kavuşturulamayan rögar taşmasına bağlı lağım kokusu nedeniyle tepkili.

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ sorumluluğundaki rögarların taşması nedeniyle sokaklar, lağım sularıyla doldu.

Öğrencilerin okul servislerinden inip evlerine ulaşabilmek için lağım sularının üzerinden atlamak zorunda kaldığı ifade edildi.

NARENCİYE BAHÇELERİ DE LAĞIM SUYU ALTINDA KALDI

Taşan lağım sularının mahallede bulunan narenciye bahçesine akması ise halk sağlığı açısından endişe oluşturdu.

Bölgede bulunan gündüz bakım evi çevresinde de lağım sularının birikmesi dikkat çekti. Mahalle sakinleri, Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde, "araç olmadığı" gerekçesiyle sorunun 10 gündür çözülemediğini öne sürdü.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Mahalle sakinlerinden Ziya Doğan, "Çok pis kokuyor, evlerde durulmuyor. Belediyenin bir an önce gelip bu sorunu çözmesi lazım. Eşimi doktora götürmek için çıktım, sürekli aynı manzarayla karşılaşıyoruz ama kimse ilgilenmiyor." dedi.

Vatandaşlardan Halit Özcan ise, "Burada sürekli su akıyor, ağır bir lağım kokusu var. Yağmurdan sonra durum daha da kötüleşti." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Hikmet Duran da yaşananların çocuklar için büyük risk oluşturduğunu belirterek, "Çocuklar hasta olacak. Bu memlekette bu pislik nasıl olur? Kozan çok güzel bir ilçe ama 'makine yok' deniliyor. Koca Kozan'da nasıl araç olmaz? Pisliğin içindeyiz. Çocuklar dışarı çıkamıyor, cam açamıyoruz. Bu durumdan dolayı hayatımız durdu." diye konuştu.