İstanbul'da akşam saatleri için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerini değerlendirerek Marmara Bölgesi'ni uyardı.

Valilik, bölge için akşam saatlerinde fırtına beklendiğini aktardı.

MARMARA'YA FIRTINA UYARISI

Etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, MGM'nin verilerine göre Marmara'da rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.