Alman medyasından NATO itirafı: Amerika yoksa Türkiye var

Avrupa'da yılın en büyük tatbikatı başladı.

NATO'nun Avrupa'daki askeri gücünü temsil eden "Steadfast Dart 2026" ismiyle bu tatbikat, Almanya'da gerçekleşiyor.

Tatbikat kapsamında çok sayıda asker, zırhlı araç, tank, roket sistemleri ve lojistik ekipmanları farklı Avrupa ülkelerinden Almanya’ya taşınırken, Türkiye de TSK bünyesinde kara birliklerinin yanı sıra donanmaya ait dört gemi ile tatbikatta boy gösteriyor.

EN GÜÇLÜ ÜLKE TÜRKİYE

Alman basını ise bu tatbikata büyük önem verirken tatbikatın en güçlü ülkesi olarak Türkiye'yi manşetlerine taşıdı.

Alman gazetesi Kieler Nachrichten, "Türkiye'den bin 500 asker yola çıktı" manşetiyle önemli analizlerde bulundu.

TÜRK DONANMASI MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Alman basını, daha önce NATO görev grubunun merkezinde Türk Deniz Kuvvetleri’nin yeni amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun yer aldığını yazmıştı.

Türk görev grubunda ayrıca TCG İstanbul ve TCG Oruç Reis firkateynleri ile yeni nesil filo ikmal gemisi TCG Derya’nın da yer aldığı da belirtilmişti.

AMERİKA YOKSA TÜRKİYE VAR

Tatbikatta NATO’nun en büyük ülkesi olan ABD'nin yer almadığını vurgulayan gazete, Almanya'da bu boşluğu ise Türkiye'nin doldurduğunu yazdı.

TÜRKİYE SAVAŞ GEMİSİ İLK KEZ BALTIK'TA

Yine aynı manşette, Türkiye'nin ilk kez bir savaş birliğini (TCG Anadolu) Baltık Denizi’ne gönderdiği yazılırken; ilk kez Kuzey Almanya’da kış koşullarında bir tatbikata katılım sağladığı belirtildi.