Adana'da yangın kontrol altına alındı: 2'si ev 3 yapı zarar gördü

Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine Adana ve Osmaniye'ye bağlı Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havadan helikopterle müdahale edilirken karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yaptı.

BİRÇOK EV BOŞALTILDI

Kozan Belediyesi'nin de iş makineleri ve tanklarla su desteği verdiği bölgede ise birçok ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Demirciler mevkiinde birçok evin çevresine kadar ulaştı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin gece yarısına kadar süren mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı.

İlk bilgilere göre yangında 2 ev ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi binası hasar gördü.

Öte yandan gece yangın havadan da görüntülendi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alevlerin geniş bir alana yayıldığı görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Ekiplerin 14 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da bölgede zarar gören evleri inceledi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.