Adana'da Zeydan Karalar yerine başkan vekili seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında süreç işliyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı ve görevden de uzaklaştırıldı.

SEÇİM YAPILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi, başkan vekili seçimi için toplandı.

CHP'nin adayı Güngör Geçer, AK Parti'nin adayı da Abdullah Avcı oldu.

Seçimin ilk iki turunda sonuç çıkmadı.

Toplam üç tur süren oylamanın ilk turunda Güngör Geçer 46, Abdullah Avcı ise 30 oy aldı.

78 meclis üyesinin oy kullandığı ilk turda, 2 oy geçersiz sayıldı.

İkinci turda Geçer 46 oyunu korurken, Avcı'nın oyu da 31’e yükseldi.

Bu turda 1 oy geçersiz sayıldı.

CHP'NİN ADAYI SEÇİLDİ

Üçüncü turda CHP'nin adayı Geçer, 45 oy aldı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili oldu.

AK Parti'nin adayı ise 31 oy aldı.

Seçimlerde iki oy da geçersiz sayıldı.