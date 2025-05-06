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Haber Merkezi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ilimizi etkiledi.

Depremin ardından ise etkilenen 11 il yeniden ayağı kaldırılıyor.

Vatandaşları yalnız bırakmayan ve sahada çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’ın Zey köyünün son halini paylaştı.

İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNİKLERİ KULLANILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından ağır yıkıma uğrayan Adıyaman’ın Zey köyünü ileri mühendislik teknikleri kullanarak kayalık zemin üzerine yeniden inşa etti.

"HAYALLERİN ÖTESİ"

Bakan Kurum, “Hayallerin ötesini inşa etmeye devam…” mesajıyla yeni köyün görüntülerini paylaştı.

DEPREMZEDE ZELİHA UZUN: ŞEHİR EVLERİNDEN GÜZEL

Yeni ve güvenli evine kavuşan depremzede Zeliha Uzun, "Şehir evlerinden bile daha güzeller. Murat Kurum tek tek geziyor, kontrol ediyor." dedi.

"AYAKKABI İLE NASIL GİRECEĞİZ, KIYAMADIK"

Depremzede Hüseyin Uzun ise yapılan konutları çok beğendiğini söyledi.

Konutların güzelliğini öven Uzun, "Bir bakıyoruz 10 günde bir diyorlar Murat Kurum gelmiş, Adıyaman'da. Geziyor, kontrol ediyor. Geldik şuradan. İnan ki, ayakkabıyla girmeye kıyamadık. Biz bu eve nasıl ayakkabı ile gireceğiz?" dedi.