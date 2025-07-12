Adıyaman’da alt yapı kazısında doğalgaz borusu patladı, mahalle panik yaşadı

Adıyaman’da bulunan bir mahallede bölgede yürütülen alt yapı çalışmaları sırasında iş makinelerinin müdahalesiyle doğalgaz boru hattı zarar gördü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine doğalgaz acil arıza ekipleri sevk edildi.
YOĞUN KOKU PANİĞE NEDEN OLDU
Borunun zarar görmesiyle birlikte çevreye yoğun gaz kokusu yayılırken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.
Bölgeye gelen ekipler önce çevrede güvenlik önlemi aldı.
EKİPLER TEHLİKEYİ ÖNLEDİ
Sızıntının yaşandığı hattı onarmak için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle gaz kaçağı kısa sürede kontrol altına alınarak tehlike ortadan kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.