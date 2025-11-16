Adıyaman'da deprem konutlarını görüntüleyen vatandaş: Yepyeni bir şehir inşa edilmiş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatandaşlara verilen sözler yerine getiriliyor...

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

DEVLET-MİLLET EL ELE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığındaki ekip, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Binalar hızla yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

ADIYAMAN'DA VATANDAŞLARA YENİ YUVALARININ ANAHTARLARI TESLİM EDİLDİ

Bu kapsamda, dün Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Yapımı tamamlanarak teslim edilen ve çalışmalarına devam edilen konutları ve detayları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlara iyi dileklerini iletti.

Akabinde, 6 Şubat depremlerinden bu yana hayata geçirilen çalışmaları aktararak, "Hizmetten başka amacımız yok." dedi.

SOSYAL MEDYA KULLANICISI, DEPREM KONUTLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Bir sosyal medya kullanıcısı, 'Asrın Felaketi' sonrası hızla inşasına başlanan deprem konutlarını yakından kayda aldı.

Vatandaş, gerçekleştirilen çalışmaları "Yepyeni bir şehir inşa edilmiş. Bu kadar kısa sürede. Kimse inanamıyor." ifadeleri ile değerlendirdi.

"DAKİKALARCA GİDİYORSUNUZ VE HİÇ BİTMİYOR KONUTLAR"

Sosyal medya kullanıcısının yaptığı açıklama şöyle: