Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlerini teslim alan depremzede aileyi ziyaret etti

Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutun anahtar teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından İndere köy evlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde Fahri Kizir ve ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan vatandaşlar, yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Kalabalık arasında sık sık “Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım” sesleri yükselirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla ilgilendi.

ÇİZDİĞİ RESİMLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HEDİYE ETTİ

Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın resimlerini çizen genç kadının Erdoğan ile bir araya geldiği anlarda yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı.

Ziyaret esnasında evin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen vatandaşlar yoğun bir kalabalık oluşturdu.

Ziyaretin ardından Erdoğan, bölgeden ayrıldı.