Adıyaman’da kadınların kavgasını ayırırken bıçaklandı

İHA

Adıyaman'da kent merkezinde, iki kadın grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, çevredekilerin müdahalesine rağmen kavgaya dönüştü.

ARAYA GİREN VATANDAŞ BIÇAKLANDI

Olayı yatıştırmak isteyen vatandaşlardan A.A. isimli kişi, kavgaya karışan kadınlardan biri olan F.A. tarafından bıçaklandı.

Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan A.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.A.’nın tedavisi devam ederken, polis ekipleri F.A.’yı olay yerinde gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.