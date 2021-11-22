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    Adıyaman'daki trafikte güvercin yakalama operasyonu

    Cadde ortasına düşerek araçların altına giren bir güvercin, duyarlı vatandaşların çalışmaları sonucu yakalanarak ölmekten kurtarıldı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 13:25
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    Adıyaman'daki trafikte güvercin yakalama operasyonu

    Trafik akışının yoğun olduğu Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde araçlarıyla ilerleyen sürücüler, uçmakta güçlük çeken bir güvercinin trafiğin ortasına düştüğünü fark etti.

    ARACIN ALTINA GİRDİ

    Durum üzerine sürücüler, araçlarından inerek güvercini araçların altında ezilmemesi için yakalamaya çalıştı.

    FIRÇA YARDIMIYLA EZİLMEDEN KURTARILDI

    Bir aracın altından bir başka aracın altına giren güvercini yakalamak için devreye çekpas ve fırçalar girdi.

    Araçların altından güçlükle çıkarılan güvercin yakalandı.

    Oldukça yorgun duran güvercini teslim alan bir esnaf, yoldan uzaklaştırmak üzere götürdü.

    SÜRÜCÜLER YOLUNA DEVAM ETTİ

    Güvercin için araçlarından inen sürücüler ise, yeniden araçlarına geçerek yollarına kaldığı yerden devam etti.

    Adıyaman'daki trafikte güvercin yakalama operasyonu VİDEO

    Adıyaman daki trafikte güvercin yakalama operasyonu #1

    Adıyaman daki trafikte güvercin yakalama operasyonu #2

    Adıyaman daki trafikte güvercin yakalama operasyonu #3

    Adıyaman daki trafikte güvercin yakalama operasyonu #4

    Adıyaman daki trafikte güvercin yakalama operasyonu #5

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