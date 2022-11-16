Adnan Oktar'ın mahkemede son sözleri

Yeniden yargılanan ve 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılan Adnan Oktar, karardan memnun olduğunu söyledi.

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada mahkeme, Adnan Oktar ile birlikte 14 örgüt yöneticisine 8 bin 658 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme; örgüt yöneticileri Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün’ü de Adnan Oktar ile aynı hapis cezası olan 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararın okunmasının ardından mahkeme başkanı, "Karar bundan ibaret, geçmiş olsun." dedi.

"Kararı Allah verdi"

DHA'nın haberine göre; kürsüye gelerek söz alan Adnan Oktar, "Sizlere sevgimiz tam. Devletimize güvenimiz tam. Karardan mutluyuz. Kararı Allah verdi. Güzel günler var ömrümüzde. İslam dünyaya hakim olacak. Türkiye güzel bir ülke olacak. Karar hayırlara vesile olsun." diyerek salondan ayrıldı.

Tutuksuz sanıklar ve izleyiciler ise Adnan Oktar’ı salondan çıkarken alkışlayarak uğurladı.

Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi ViDEO