AFAD: Depremde 35 km uzunluğunda 9.5 km genişliğinde hat kırıldı

Haber Merkezi

İstanbul dün, deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece İstanbul’u değil, çevre illeri de etkiledi.

Kısa sürede birçok ilçede hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı.

Yaşanan deprem sonrası AFAD, depremin ilk analizini yayınladı.

Deprem Bilim Kurulu üyelerinin yaptığı değerlendirmeye yer verilen açıklamada ayrıca, sarsıntıların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği kaydedildi.

AFAD'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK"

23 Nisan 2025 Mw: 6.2 Silivri (Marmara Denizi) Depremi Basın Bilgilendirme Notu



Bugün 12.49’da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.



Yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana gelen depremin yaklaşık 13 saniye sürdüğü saptanmıştır.



Deprem dış merkezden 300 km yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir.



Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 adet artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir.



Bu artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir.



Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 km’lik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır.

"ARTÇI SARSINTILAR, MARMARA ORTA ÇUKURU'NUN KUZEY KENARINDA VE ANA FAY İZİNE YAKIN BÖLGEDE"

Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukuru’nun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır.



Depremin hemen sonrasında ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan, yer bilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan AFAD “Deprem Bilim Kurulu” üyeleri toplanarak deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.



Bilim kurulumuz sürekli çalışma halinde olup zaman zaman kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.

"9,5 KİLOMETRE GENİŞLİĞİNDE BİR SEGMENT KIRILDI"

Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerimiz yaptığı değerlendirme;



(1) 6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir.



(2) Deprem, Kuzey Anadolu Fayının kırılma mekanizmasıyla uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasına işaret etmektedir.



(3) İlk analizler yaklaşık 35 km uzunluğunda 9.5 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerinde yaklaşık yer değiştirme 30 cm civarında tahmin edilmiştir.



(4) Yapı hasarlarının tespiti amacıyla inceleme görevine çıkmak üzere 30 ekip, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın görevlendirdiği saha çalışmaları için hazırdır.



(5) Bölgede kadir 112’ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların %29’u sağlık hizmetleri tarafından yapılan değerlendirilmedir. Vatandaşlarımızın resmi kanallar dışında bilgi kirliliğini önlemek için yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri ve gelişmeleri endişeye kapılmadan takip etmeleri önem arz etmektedir.



(6) Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir.



(7) Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmelidir.



(8) Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle bir süre daha belli bir büyüklükte veya depremden olma hasar ihtimaliyle, hasarlı olma şüphesi, taşıyan yapıların yapılamaması, ancak mühendislerce netleştirilecektir.

"ARTÇI SARSINTILARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN"