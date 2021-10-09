Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü elebaşı, İstanbul'da yakalandı

Almanya'daki faaliyetlerinde 30'dan fazla suça karışan şahıs ve yanındaki isimler, düzenlenen operasyonda yakayı ele verdi.

Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen organize suç örgütüne İstanbul Bahçelievler'de operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

OTEL LOBİSİNDE TOPLANTI HALİNDEYKEN GÖZALTINA ALINDILAR

Emniyet'in açıklamasında, yapılan detaylı çalışmalarda S.A'nın Bahçelievler'deki bir otelde kaldığının belirlendiği ifade edildi.

Düzenlenen operasyonda otel lobisinde toplantı halinde olan S.A. ile J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M'nin gözaltına alındığı, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

"ALMAN POLİSLERİ AFGANLAR ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİLER"

Afganistan uyruklu S.A'nın, Alman polisleri Afganlar üzerinden tehdit ettiğine dair haberlerin Alman medyasında yer aldığına dikkat çekildi.

Afganistan'a sınır dışı edilen organize suç örgütü elebaşı yakalandı ViDEO

"ALMANYA'DA SUÇ İMPARATORLUĞU KURDU"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde 7 Ekim itibarıyla yer alan haber ve paylaşımlara işaret edilerek şöyle denildi:

"Alman medyasında Afganistan uyruklu S.A. isimli bir şahsın, Alman polislerini Afganlar üzerinden tehdit ettiğine dair haberlerin bulunduğu, Almanya'daki faaliyetlerinde S.A'nın 30'dan fazla suça karışan 'Lions-Cartel' isimli uyuşturucu ve organize suç çetesinin liderliğini yaptığı, Almanya'da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği, şahsın Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edildiği, şu an Türkiye'de bulunduğu ve sosyal medya hesabında da Türkiye'den paylaşılmış fotoğrafları olduğu, ayrıca S.A'nın sosyal medya hesaplarında çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silahlar ile paylaşılan fotoğraflarının bulunduğu tespit edilmiştir."