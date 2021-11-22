Besihanede kaybolan Japon cinsi horoz, sosyal medyada verilen ilan üzerine sahibine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da hobi için süs tavuk cinsi horoz yetiştiren Tolgahan Karataş isimli öğretmen, sabah kümese girdiğinde Japonya’dan getirilen ilk göz ağrısı Yakomoho isimli horozunun çalındığını fark etti.

KAYIP İLANI VERDİ

Yakomoho'nun değerinin 2 bin lira olduğunu belirten Karataş, çalınan horozunu bulmak için sosyal medya aracılığı ile paylaşım yaparak yardım istedi.

Kaybolan horozla ilgili bugün yaşanan gelişme ise Karataş’ı sevince boğdu.

BAŞKASININ KÜMESİNDEN ÇIKTI

Kaybolan horozun bulunmasının ardından konuşan Karataş, “Horozum dün akşam bir abimizin haber vermesiyle bulundu. Civar köylerden birinde bulundu. Bana ulaşan bir ağabeyim horozu bir başka kişinin kümesinde gördüğünü söyledi. Gidip baktığımızda ise bizim horoz çıktı. Aldık oradan geldik şu an horozumuz kendi kümesimizde artık ve çok mutluyum." dedi.

Afyonkarahisar'da kaybolan Japon horozu bulundu VİDEO



"GİDİP GÖRDÜĞÜMDE ‘ŞÜKÜRLER OLSUN’ DEDİM"

Horozunun çalınma ve kaybol riskine karşı yeni önlemlerde aldığını ve bir çok noktaya daha güvenlik kamerası kurduğunu ifade eden Karataş, "Bu şekilde bulan abimden de Allah razı olsun aynı zamanda sizlere de çok teşekkür ederim. Üzüntülüydük ailecek üzüntülüydük. İnsanın morali çok bozuluyor, hatta izin aldım evde kaldım, cuma günü de hiçbir şey yapmak istemiyordum. Oraya gidip kümeste kendi hayvanımı görene kadar inanmamıştım. Gidip gördüğümde ‘şükürler olsun’ dedim. Çalındığı konusunda bir fikrim yok gittiğimizde adam evet burada bir horoz var dedi. Çocuklar koymuş dedi. Çocukları haberi gördük haber verecektik dediler ama gerisi yok." dedi.



