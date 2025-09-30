Afyonkarahisar'da komiser yardımcılığı sorularını çalan FETÖ üyesi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) mücadele sürüyor...

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ’ye üye olma suçundan ve nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında işlem yapılan, 2010 yılı komiser yardımcılığı sınav sorularını usulsüz ele geçiren örgüt içerisinde sözde emniyet mahrem yapılanmasında yer alan Y.B.’nin peşine düştü.

ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, şahsın ayrıca 2018 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiğini ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Şahıs, ekiplerin takibi sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.