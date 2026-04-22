Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

Tarihte kayda geçen birçok acı hatırayla kayıplar yaşanmıştı.

Deprem kuşağında ve fay hatları üzerinde yer alan ülkede, deprem sık sık kendini hatırlatıyor.

BİR SARSINTI DAHA KAYDA GEÇTİ

Artçı sarsıntılar paniğe sebep olurken, tedbirli olmanın önemi tekrar tekrar gündeme geliyor.

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), geçtiğimiz dakikalarda yaşanan bir sarsıntıyı daha paylaştı.

AĞRI'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ayrıntıları sosyal medya hesabı üzerinden aktaran AFAD, sarsıntının saat 17.17'de kayda geçtiğini bildirdi.

OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Yerin 13.43 km derinliğinde kaydedilen depremin, merkez üssünün Patnos ilçesi olduğu belirtildi.

Şu ana dek olumsuz herhangi bir durum bilgisi paylaşılmadı.