Ağrı'da kazada vefat eden uzman onbaşı, toprağa verildi

Ağrı'da kazada vefat eden uzman onbaşı, toprağa verildi

Kullandığı otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı- Van karayolu Havalimanı kavşağında, dün, talihsiz bir olay yaşandı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinden Ağrı yönüne giden Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat’ın (25) kontrolünü kaybettiği 25 ACP 384 plakalı otomobil, karşı şeride geçip Aşkın Köz (50) yönetimindeki 55 AEB 773 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Polat, olay yerinde hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

İzin dönüşü kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat'ın cenazesi, memleketi Erzurum’a getirildi.

Sefiye- Orhan Polat çiftinin 5 çocuğundan 4’üncüsü ve bekar olan Polat için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii’nde, cenaze namazı kılındı.

DHA'nın haberine göre; cenazeye protokol, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Van Jandarma Komutanlığında 2 yıldır görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.













