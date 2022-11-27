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    Ağrı'da kazada vefat eden uzman onbaşı, toprağa verildi

    Kullandığı otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
    • 27.11.2022 - 15:58
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    Ağrı'da kazada vefat eden uzman onbaşı, toprağa verildi

    Ağrı- Van karayolu Havalimanı kavşağında, dün, talihsiz bir olay yaşandı.

    Ağrı'nın Hamur ilçesinden Ağrı yönüne giden Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat’ın (25) kontrolünü kaybettiği 25 ACP 384 plakalı otomobil, karşı şeride geçip Aşkın Köz (50) yönetimindeki 55 AEB 773 plakalı kamyonla çarpıştı.

    Kazada otomobil sürücüsü Polat, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Son yolculuğuna uğurlandı

    İzin dönüşü kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat'ın cenazesi, memleketi Erzurum’a getirildi.

    Sefiye- Orhan Polat çiftinin 5 çocuğundan 4’üncüsü ve bekar olan Polat için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii’nde, cenaze namazı kılındı.

    DHA'nın haberine göre; cenazeye protokol, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

    Ağrı da kazada vefat eden uzman onbaşı, toprağa verildi #1

    Gözyaşları içinde toprağa verildi

    Van Jandarma Komutanlığında 2 yıldır görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Ağrı da kazada vefat eden uzman onbaşı, toprağa verildi #2

    Ağrı da kazada vefat eden uzman onbaşı, toprağa verildi #3

    Ağrı da kazada vefat eden uzman onbaşı, toprağa verildi #4

    Ağrı da kazada vefat eden uzman onbaşı, toprağa verildi #5

    Ağrı da kazada vefat eden uzman onbaşı, toprağa verildi #6


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